Geschreven door Jessica Westdijk 14 mrt 2020 om 16:03

Winston Bogarde is per direct toegevoegd aan de staf van Ajax 1, zo meldt De Telegraaf. Bogarde werd tijdelijk bij de staf gehaald, omdat Christian Poulsen de afgelopen tijd in quarantaine zat vanwege het coronavirus.

Bogarde ging dus mee met Ajax 1 naar sc Heerenveen en dat is kennelijk goed bevallen. Hoewel Poulsen inmiddels weer terug is, blijft Bogarde ook bij Ajax 1. Wie zijn plek bij Jong Ajax zal opvullen, is nog niet bekend.