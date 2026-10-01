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Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"

Arthur
Winston Bogarde bij Jong Oranje
Winston Bogarde bij Jong Oranje Foto: © Pro Shots

De kansen van Jong Oranje om het EK te halen hebben deze week een flinke knauw gekregen. Na de teleurstellende wedstrijd tegen Noorwegen kreeg de spelersgroep een dag vrij om de nederlaag te verwerken en het hoofd leeg te maken.

Sinds deze interlandperiode is oud-Ajacied Winston Bogarde betrokken bij Jong Oranje. Hij richt zich binnen de technische staf specifiek op de verdedigers. Thijmen Blokzijl is enthousiast over de samenwerking met de voormalig international.

"Hij staat tijdens de training zo goed als naast me om te kijken wat er beter kan. Hij let heel erg op de details. Dat is alleen maar goed, want daar worden we beter van. Na de training roep hij me ook bij hem om over dingen te praten. Dat vind ik heel interessant."

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