Bogarde weg bij Ajax: "Als zwarte man zeg ik: wat gebeurt hier?"

Sigi Lens heeft in de podcast Scoren Zonder Bal hard uitgehaald naar Ajax. De zaakwaarnemer is van mening dat voormalig profvoetballer Winston Bogarde geen eerlijke kans heeft gekregen bij de club uit Amsterdam.

"Ik zat met Bogarde bij Van der Sar. De situatie is dat Winston aan Van der Sar vroeg wat de doorgroeimogelijkheden waren", blikt hij terug. "Hij liep gewoon het kantoor uit. Hij liep weg. Dat kan ik niet verzinnen, want ik ben erbij geweest", legt Lens uit.

Uiteindelijk werd Bogarde bij Ajax 1 (tijdelijk) de assistent van Michael Reiziger. "Het eerste elftal had toen problemen. Je had spelers als Onana, Ziyech, Promes. Jongens met een gebruiksaanwijzing. Ten Hag kon dat niet managen", constateert hij. "Overmars zei: Winston, jij gaat naar het eerste. Het moet donderen in de kleedkamer. Bogarde komt daar en neemt het over. Als er een trainer is die echt goed is, is het Bogarde", aldus Lens.

"Hoe hij traint, dat is niet normaal. Al die spelers praten over hem. Iedereen vindt hem gewoon goed", vervolgt de belangenbehartiger, die niet snapt dat John Heitinga uiteindelijk de voorkeur kreeg. "Het is niet normaal hoe er gewerkt is. Reiziger en Bogarde zijn klaargestoomd voor het eerste. Heitinga presteerde nul met Jong Ajax en hij krijgt wel alle kansen. Dat is een perspectief waarvan ik, als zwarte man, zeg: wat gebeurt hier? Ik probeer het nu even terug te trekken op waar die verschillende perspectieven zijn. Als je dat durft te zien, ga je de wereld op een andere manier bekijken."