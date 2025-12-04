Pak Schaal Podcast
Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"
Boilesen was in shock bij Ajax: "Hij stond daar maar te wachten"

Arthur
Nicolai Boilesen bij FC Kopenhagen
Nicolai Boilesen bij FC Kopenhagen Foto: © Pro Shots

Nicolai Boilesen herinnert zich nog goed het moment waarop hij zijn shirt ruilde met Lionel Messi. In september 2013 speelde de Deen met Ajax tegen FC Barcelona en greep hij na afloop zijn kans om van shirtje te wisselen met de Argentijnse superster.

Toen de wedstrijd ten einde kwam, stond Boilesen recht naast Messi. "We moesten het hele veld over om bij de kleedkamer te komen", vertelt hij. "Dus toen dacht ik: Oké, ik krijg nu geen grotere kans meer. Ik vroeg het hem. Toen wees Messi in gebroken Engels naar de tunnel en zei hij dat we het binnen konden doen. Toen dacht ik nog: Oh, dat had ik nooit moeten vragen. Dat gaat nooit gebeuren. Ik had het met rust moeten laten", zo stelt de Deen tegenover Bold.

Direct na de wedstrijd moest Boilesen een interview geven aan de Deense televisie, waardoor Messi even moest wachten om van shirtje te ruilen. "Daarna moest ik honderd treden in Camp Nou beklimmen om bij de kleedkamer te komen. Daar stond Messi op me te wachten, met zijn shirt in zijn hand. Ik was er helemaal door in shock, want ik had het al op mijn buik geschreven", herinnert Boilesen zich. "Maar hij stond daar maar te wachten, wat nog gekker was. Het was stijl. Hij had er geen seconde aan moeten besteden. Uiteindelijk kreeg ik zijn shirt en bedankte ik hem."

Tijdens het gesprek met Messi voelde Boilesen zich min of meer verstijfd. "Toen bleef hij me een beetje vreemd aankijken, totdat ik besefte dat hij natuurlijk ook mijn shirt wilde. Daar had ik helemaal niet aan gedacht", zegt hij lachend. Boilesen voegt eraan toe dat hij het shirt van Messi tijdens de vlucht naar Amsterdam constant in zijn handen hield.

