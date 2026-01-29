'Bom onder transfer Oleksandr Zinchenko': "Arsenal eist meer"

Ajax wil uiterlijk donderdagavond uitsluitsel van Arsenal over de mogelijke komst van Oleksandr Zinchenko (29). De Amsterdammers willen niet langer in onzekerheid blijven en hebben een duidelijke deadline gesteld.

De Londense club slaagt er vooralsnog niet in om het tot de zomer van 2026 doorlopende contract van de Oekraïner te ontbinden. Daardoor zit Ajax al dagen te wachten. Als Arsenal niet op tijd duidelijkheid verschaft, schakelt de club door naar een alternatief voor de linksbackpositie, zo melden meerdere bronnen aan De Telegraaf.

Ajax bereikte vorige week al een akkoord met zaakwaarnemer Jorge Mendes over een contract tot de zomer van 2026. Ook met Arsenal zijn de hoofdlijnen rond: de clubs zijn het eens over een transfersom van 1,5 miljoen euro. Voorwaarde was wel dat Arsenal en Zinchenko overeenstemming zouden bereiken over de afwikkeling van zijn resterende salaris.

Volgens Mike Verweij loopt het juist daar spaak. "Dat leek een abc’tje, omdat Arsenal bij de verhuur van Zinchenko aan Nottingham Forest het volledige salaris voor zijn rekening nam. Maar nu de speler de deur van het Emirates Stadium achter zich wil dichttrekken, verlangen de Londenaren dat hij geld inlevert. Zinchenko is bereid salaris te laten schieten, maar Arsenal eist meer. Beide partijen lijken nu de hakken in het zand te hebben gezet. Maar omdat de transfermarkt maandagavond sluit, wil Ajax niet langer wachten."

Het verschil bijleggen is voor Ajax geen optie. Naast de transfersom van 1,5 miljoen euro betaalt de club voor een half jaar al 260 duizend euro salaris om Zinchenko als niet-EU-speler in aanmerking te laten komen voor een werkvergunning. Een hogere totale investering acht Ajax financieel onverantwoord.