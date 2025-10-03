Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Bondscoach Koeman neemt slechts één Ajacied op in de selectie

Arthur
bron: Ons Oranje
Ronald Koeman bij de training
Ronald Koeman bij de training Foto: © BSR Agency

Voor het Nederlands elftal staan deze maand de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland op het programma. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor deze duels 24 spelers opgeroepen, waaronder slechts één Ajacied.

Een opvallende naam in de selectie is AZ-aanvaller Mexx Meerdink (22), die voor het eerst bij Oranje is gehaald. De spelers melden zich maandagmiddag in Zeist voor de voorbereiding op de wedstrijden.

Voor Ajax-supporters is er een kleine teleurstelling: slechts één Ajacied is opgenomen in de selectie van Koeman: Wout Weghorst. Het is duidelijk dat de Amsterdammers dit keer beperkt vertegenwoordigd zijn in het nationale elftal.

De volledige selectie ziet er als volgt uit:

  • Nathan Aké – Manchester City
  • Memphis Depay – Corinthians
  • Virgil van Dijk – Liverpool
  • Denzel Dumfries – Inter
  • Mark Flekken – Bayer 04 Leverkusen
  • Jeremie Frimpong – Liverpool
  • Cody Gakpo – Liverpool
  • Ryan Gravenberch – Liverpool
  • Quilindschy Hartman – Burnley
  • Jan Paul van Hecke – Brighton & Hove Albion
  • Frenkie de Jong – Barcelona
  • Justin Kluivert – Bournemouth
  • Donyell Malen – Aston Villa
  • Mexx Meerdink – AZ
  • Tijjani Reijnders – Manchester City
  • Robin Roefs – Sunderland
  • Jerdy Schouten – PSV
  • Xavi Simons – Tottenham Hotspur
  • Jurriën Timber – Arsenal
  • Quinten Timber – Feyenoord
  • Micky van de Ven – Tottenham Hotspur
  • Bart Verbruggen – Brighton & Hove Albion
  • Stefan de Vrij – Inter
  • Wout Weghorst – Ajax

Het Nederlands elftal opent de WK-kwalificatiecampagne donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta in het Ta' Qali National Stadium, aftrap om 20.45 uur. Zondag 12 oktober staat de tweede wedstrijd op het programma: een thuisduel tegen Finland in de Johan Cruijff ArenA. Na elf maanden keert Oranje terug naar Amsterdam voor een volledig uitverkocht stadion. De aftrap is om 18.00 uur.

