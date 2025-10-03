Bondscoach Koeman neemt slechts één Ajacied op in de selectie

Voor het Nederlands elftal staan deze maand de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland op het programma. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor deze duels 24 spelers opgeroepen, waaronder slechts één Ajacied.

Een opvallende naam in de selectie is AZ-aanvaller Mexx Meerdink (22), die voor het eerst bij Oranje is gehaald. De spelers melden zich maandagmiddag in Zeist voor de voorbereiding op de wedstrijden.

Voor Ajax-supporters is er een kleine teleurstelling: slechts één Ajacied is opgenomen in de selectie van Koeman: Wout Weghorst. Het is duidelijk dat de Amsterdammers dit keer beperkt vertegenwoordigd zijn in het nationale elftal.

De volledige selectie ziet er als volgt uit:

Nathan Aké – Manchester City

Memphis Depay – Corinthians

Virgil van Dijk – Liverpool

Denzel Dumfries – Inter

Mark Flekken – Bayer 04 Leverkusen

Jeremie Frimpong – Liverpool

Cody Gakpo – Liverpool

Ryan Gravenberch – Liverpool

Quilindschy Hartman – Burnley

Jan Paul van Hecke – Brighton & Hove Albion

Frenkie de Jong – Barcelona

Justin Kluivert – Bournemouth

Donyell Malen – Aston Villa

Mexx Meerdink – AZ

Tijjani Reijnders – Manchester City

Robin Roefs – Sunderland

Jerdy Schouten – PSV

Xavi Simons – Tottenham Hotspur

Jurriën Timber – Arsenal

Quinten Timber – Feyenoord

Micky van de Ven – Tottenham Hotspur

Bart Verbruggen – Brighton & Hove Albion

Stefan de Vrij – Inter

Wout Weghorst – Ajax

Het Nederlands elftal opent de WK-kwalificatiecampagne donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta in het Ta' Qali National Stadium, aftrap om 20.45 uur. Zondag 12 oktober staat de tweede wedstrijd op het programma: een thuisduel tegen Finland in de Johan Cruijff ArenA. Na elf maanden keert Oranje terug naar Amsterdam voor een volledig uitverkocht stadion. De aftrap is om 18.00 uur.