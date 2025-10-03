Bondscoach Koeman neemt slechts één Ajacied op in de selectie
Voor het Nederlands elftal staan deze maand de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland op het programma. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor deze duels 24 spelers opgeroepen, waaronder slechts één Ajacied.
Een opvallende naam in de selectie is AZ-aanvaller Mexx Meerdink (22), die voor het eerst bij Oranje is gehaald. De spelers melden zich maandagmiddag in Zeist voor de voorbereiding op de wedstrijden.
Voor Ajax-supporters is er een kleine teleurstelling: slechts één Ajacied is opgenomen in de selectie van Koeman: Wout Weghorst. Het is duidelijk dat de Amsterdammers dit keer beperkt vertegenwoordigd zijn in het nationale elftal.
De volledige selectie ziet er als volgt uit:
- Nathan Aké – Manchester City
- Memphis Depay – Corinthians
- Virgil van Dijk – Liverpool
- Denzel Dumfries – Inter
- Mark Flekken – Bayer 04 Leverkusen
- Jeremie Frimpong – Liverpool
- Cody Gakpo – Liverpool
- Ryan Gravenberch – Liverpool
- Quilindschy Hartman – Burnley
- Jan Paul van Hecke – Brighton & Hove Albion
- Frenkie de Jong – Barcelona
- Justin Kluivert – Bournemouth
- Donyell Malen – Aston Villa
- Mexx Meerdink – AZ
- Tijjani Reijnders – Manchester City
- Robin Roefs – Sunderland
- Jerdy Schouten – PSV
- Xavi Simons – Tottenham Hotspur
- Jurriën Timber – Arsenal
- Quinten Timber – Feyenoord
- Micky van de Ven – Tottenham Hotspur
- Bart Verbruggen – Brighton & Hove Albion
- Stefan de Vrij – Inter
- Wout Weghorst – Ajax
Het Nederlands elftal opent de WK-kwalificatiecampagne donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta in het Ta' Qali National Stadium, aftrap om 20.45 uur. Zondag 12 oktober staat de tweede wedstrijd op het programma: een thuisduel tegen Finland in de Johan Cruijff ArenA. Na elf maanden keert Oranje terug naar Amsterdam voor een volledig uitverkocht stadion. De aftrap is om 18.00 uur.
