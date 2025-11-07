Bondscoach Koeman roept één Ajax-speler op voor Oranje-interlands

In de selectie van Koeman zit een debutant. Luciano Valente is voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Valente speelde dit jaar wel al zeven wedstrijden voor Jong Oranje, waarin hij viermaal het doel wist te vinden. Hij maakte deel uit van het team dat afgelopen zomer deelnam aan het EK Onder 21 in Slowakije. Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 14 november (20.45 uur) in het Warschau tegen Polen. Met zes gespeeld en dertien punten, drie minder dan Nederland, bekleedt Polen de tweede plaats in groep G.

Maandag 17 november sluit het team van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase van WK-kwalificatiecampagne af met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Plaats van handeling is de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar het beginsignaal om 20.45 uur klinkt.

De selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Tottenham Hotspur), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Luciano Valente (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Wout Weghorst (Ajax).