Bondscoach Oranjevrouwen: "Mogelijk dat ik voor een Farioli'tje ga"

Andries Jonker koos vrijdagavond voor een 3-4-3-formatie tegen Oostenrijk. De bondscoach van de Oranjevrouwen was, ondanks de 3-1 overwinning, niet tevreden over de uitvoering. Toch ziet hij wel kansen.

"We kunnen dit systeem spelen, maar dan moet er een aantal dingen beter", analyseerde Jonker na afloop bij NU.nl. "Om te beginnen moet je de bal naar de juiste kleur spelen. Dat ging te vaak niet goed. We waren slordig in balbezit. Of we zoekende waren? Nee, hoor. Ik vond dat Oostenrijk het goed deed."

Jonker heeft dan ook complimenten gegeven aan de Oostenrijkse ploeg. "Ze zetten vol druk en hadden maling aan ons. Ik heb hun coach ook gezegd: 'Top man, schön'. Respect voor hoe zij het hebben gedaan." Komende dinsdag staan beide ploegen wederom tegenover elkaar. In Oostenrijk lijkt de bondscoach flink te gaan rouleren.

"Het is goed mogelijk dat ik voor een Farioli'tje ga", doelt hij op Francesco Farioli, de coach van Ajax, die graag rouleert. "Ik wil een aantal andere meiden aan het werk zien en houd rekening met de belastbaarheid van mijn spelers. Dinsdag kunnen we ons een andere opstelling veroorloven. We gaan zien wie Farioli opstelt", lacht Jonker.