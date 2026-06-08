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Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"

Gijs Kila
bron: Deense voetbalbond
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

Denemarken schrok zondagavond enorm toen Christian Eriksen tijdens de oefeninterland tegen Oekraïne onwel werd. Bondscoach Brian Riemer reageerde na afloop emotioneel op het incident en benadrukte dat de gezondheid van zijn speler direct alle aandacht kreeg.

"Het was voor iedereen een ontzettend schokkende ervaring", vertelt Riemer. "Het allerbelangrijkste was natuurlijk om in eerste instantie een update over Christian te krijgen. Dat werd fantastisch opgepakt door dokter Morten Boesen, die kon melden dat Eriksen in orde was. Dat was het belangrijkste."

Volgens de bondscoach leek er aanvankelijk niets aan de hand. "Christian Eriksen zwaaide nog naar zijn ploeggenoten toen hij het veld verliet. Een paar minuten voordat hij onwel werd, had hij een duel uitgevochten met Ruslan Malinovskyi. Ik dacht daarom dat hij er zo aangeslagen uitzag, maar daar had ik het mis." Daarna was verder spelen geen optie meer. "Vanaf dat moment hadden de spelers en ik de wedstrijd niet meer voort kunnen zetten."

Riemer gaf ook aan hoe persoonlijk de situatie voor hem is. "Zodra ik de kans krijg, ga ik meteen naar hem toe. Hij is iemand die enorm veel voor mij heeft betekend." De bondscoach heeft door de jaren heen een sterke band opgebouwd met de ervaren middenvelder. "Met sommige spelers ontwikkel je nu eenmaal een hechte band. Hij is zo iemand, mede door zijn ervaring. Ik heb een hechte band met hem en ken hem erg goed, daarom raakt dit me vanzelfsprekend heel diep."

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