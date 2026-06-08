Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"

"Het was voor iedereen een ontzettend schokkende ervaring", vertelt Riemer. "Het allerbelangrijkste was natuurlijk om in eerste instantie een update over Christian te krijgen. Dat werd fantastisch opgepakt door dokter Morten Boesen, die kon melden dat Eriksen in orde was. Dat was het belangrijkste."

Volgens de bondscoach leek er aanvankelijk niets aan de hand. "Christian Eriksen zwaaide nog naar zijn ploeggenoten toen hij het veld verliet. Een paar minuten voordat hij onwel werd, had hij een duel uitgevochten met Ruslan Malinovskyi. Ik dacht daarom dat hij er zo aangeslagen uitzag, maar daar had ik het mis." Daarna was verder spelen geen optie meer. "Vanaf dat moment hadden de spelers en ik de wedstrijd niet meer voort kunnen zetten."