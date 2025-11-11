Bondscoach Ronald Koeman sneert: "Bij Ajax verbaast me dat niet"

Koeman vindt het niet verrassend dat de Amsterdammers de trekker eruit trekken: "Bij Ajax verbaast me dat niet. Ik vind het pijnlijk, want ik ken Heitinga goed. Dat gun je niemand, want het is belangrijk in de ontwikkeling van de carrière als trainer... ze hadden het hem iets makkelijker kunnen maken. Laten we er verder over ophouden."



Jans en Bosz vonden dat de media Heitinga véél te hard aanpakten. "Ik denk dat het ook te maken heeft met de wereld waarin we leven. En dat is niet alleen in het voetbal is. Ik denk dat het in het algemeen wat erger is. Ik zit niet op sociale media en dat wil je ook niet zien. Dat is veel gericht op ons als trainer zijnde. Tuurlijk weet je dat het mogelijk is dat je ontslagen wordt", vertelt Koeman op de persconferentie.

Koeman ziet dat zulke reacties in het dagelijks leven ook mee kunnen spelen. "Het is vaak ook het gevoel van de familie wat pijn doet. Misschien loopt men in het algemeen daar wat makkelijk over heen. Maar ik zie het als de verharding van de wereld dat iedereen maar wat zegt en dingen doet. Dat staan we als land toe, maar we kunnen het niet handelen? Harder straffen, daar komt het op neer. Maar laat ik me nou niet met de politiek bemoeien."

Koeman keert daarna terug naar het onderwerp Heitinga. "Maar ik vond dat het bij Heitinga wel snel ging, maar het hoort er helaas bij. Dan hebben we het over een individu waarvan ik denk; waarom heeft het nog een podium?"