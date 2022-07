Geschreven door Jessica Westdijk 30 jul 2022 om 11:07

Afgelopen week werd officieel bekend dat Ajax Lisandro Martinez verkocht aan Manchester United. De Amsterdammers ontvangen een transfersom van 57 miljoen euro voor de Argentijnse verdediger, die via bonussen zelfs op kan lopen tot 67 miljoen euro.

In de podcast van De Telegraaf onthult Mike Verweij hoe die bonus in elkaar zit. Het lijkt erop dat de kassa vrij eenvoudig kan gaan rinkelen in Amsterdam. Per wedstrijd dat Martinez in actie komt voor United, ontvangt Ajax namelijk een bedrag van 66.667 euro. Daarbij maakt het niet uit of de Argentijn een basisplaats krijgt, of bijvoorbeeld zelfs maar een minuutje invalt. Het bedrag geldt voor alle officiële duels: van de Premier League, tot de bekertoernooien en de Europa League.

Er geldt wel een maximum van 30 wedstrijden per seizoen, waardoor de volledige bonus alleen te verdienen is als Martinez zijn contract bij Manchester United helemaal uitdient. Hij tekende een contract tot medio 2027, voor 5 seizoenen dus. Voor Ajax valt er 2 miljoen euro per jaar te verdienen. Het seizoen begint voor United officieel op 7 augustus. Dan staat in de Premier League een thuiswedstrijd tegen Brighton op het programma.