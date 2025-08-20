Cristian Willaert verklapt: "Niet meer in de markt voor Brobbey"

Brian Brobbey lijkt dit seizoen niet in de Premier League uit te gaan komen. In Tekengeld legt Cristian Willaert uit dat Stade Rennais de enige club is die écht concreet is voor de aanvaller.

Sjors Grol begrijpt ook het contact met Stade Rennais. "Ik heb vandaag gekeken of ik de interesse kon plaatsen. Brobbey is overgestapt naar een nieuw management. Meïssa N’Diaye heeft dat management destijds gestart en hij heeft zes spelers van zijn stal bij Stade Rennais rondlopen", zegt hij bij Tekengeld van ESPN.

"Sunderland is de andere club die wordt genoemd, daar heeft hij nog vier spelers van én de trainer. Waar komt dat dan vandaan?", zegt hij. "Kyril Louis-Dreyfus is de eigenaar van Sunderland. Zijn vader was vroeger eigenaar van Olympique Marseille en dat ging destijds net niet failliet, omdat deze zaakwaarnemer afzag van twee miljoen euro commissie. Dus de banden zijn gelegd".

Cristian Willaert zocht contact met het Franse zaakwaarnemersbedrijf Sports Cover. "Ik heb vandaag nog contact gehad met het bedrijf. Zij bevestigen serieuze interesse van Stade Rennais in Brobbey. In hoeverre er onderhandeld wordt – ook in contacten met Ajax – daar wil niemand iets over zeggen. Dat kan erop duiden dat Brobbey zelf nog niet zeker weet of hij wel naar Rennes wil.”

Toch blijft het allemaal stil rond de spits. “Normaal hoor je bij onderhandelingen wel of partijen ver uit elkaar zitten of juist dichtbij, maar hier hoor je helemaal niets. Ik denk dat het meer daarmee te maken heeft. Wat Sports Cover wél aangaf, is dat Sunderland niet meer in de markt is voor Brian Brobbey.”