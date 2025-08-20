Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cristian Willaert verklapt: "Niet meer in de markt voor Brobbey"

Rik Engelbertink
bron: Tekengeld
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey lijkt dit seizoen niet in de Premier League uit te gaan komen. In Tekengeld legt Cristian Willaert uit dat Stade Rennais de enige club is die écht concreet is voor de aanvaller.

Sjors Grol begrijpt ook het contact met Stade Rennais. "Ik heb vandaag gekeken of ik de interesse kon plaatsen. Brobbey is overgestapt naar een nieuw management. Meïssa N’Diaye heeft dat management destijds gestart en hij heeft zes spelers van zijn stal bij Stade Rennais rondlopen", zegt hij bij Tekengeld van ESPN.

"Sunderland is de andere club die wordt genoemd, daar heeft hij nog vier spelers van én de trainer. Waar komt dat dan vandaan?", zegt hij. "Kyril Louis-Dreyfus is de eigenaar van Sunderland. Zijn vader was vroeger eigenaar van Olympique Marseille en dat ging destijds net niet failliet, omdat deze zaakwaarnemer afzag van twee miljoen euro commissie. Dus de banden zijn gelegd".

Cristian Willaert zocht contact met het Franse zaakwaarnemersbedrijf Sports Cover. "Ik heb vandaag nog contact gehad met het bedrijf. Zij bevestigen serieuze interesse van Stade Rennais in Brobbey. In hoeverre er onderhandeld wordt – ook in contacten met Ajax – daar wil niemand iets over zeggen. Dat kan erop duiden dat Brobbey zelf nog niet zeker weet of hij wel naar Rennes wil.”

Toch blijft het allemaal stil rond de spits. “Normaal hoor je bij onderhandelingen wel of partijen ver uit elkaar zitten of juist dichtbij, maar hier hoor je helemaal niets. Ik denk dat het meer daarmee te maken heeft. Wat Sports Cover wél aangaf, is dat Sunderland niet meer in de markt is voor Brian Brobbey.”

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Van Hooijdonk: "Go Ahead voetbalt al drie jaar beter dan Ajax"

0
Alex Kroes kijkt rond

Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd