Borelli dolt Ajacieden op titelfeest PSV: "Op een stil Leidseplein"
PSV viert dinsdagmiddag de 27ste landstitel in de geschiedenis van de club. De nodige bekende artiesten treden op tijdens het titelfeest en Joël Borelli kan het niet laten om toch een steekje uit te delen richting Amsterdam.
"Je zal maar in Amsterdam wonen op dit moment", begint Borelli bij de huldiging van PSV in Eindhoven, waarna hij het nummer Brabant van Guus Meeuwis inzet. Alleen is de tekst iets anders dan het origineel. "En dan loop jij alleen, op een stil Leidseplein. Je zou ook zo zo graag kampioen willen zijn. Maar de schaal is in Brabant. En dat vinden zij niet. In Eindhoven is het gezellig, ja dat is pas fijn!" aldus Borelli.
