'Borna Sosa gearriveerd in Londen voor medische keuring'

Borna Sosa is gearriveerd in Londen, zo meldt Johan Inan van Het Algemeen Dagblad via X . De Kroaat zal vandaag medisch worden gekeurd.

Al een tijd gaan de geruchten dat Sosa de overstap naar Crystal Palace gaat maken. De Kroaat is inmiddels dus aangekomen in Londen waar hij dinsdag zijn medische keuring zal ondergaan. Als dit alles goed verloopt zal hij naar alle waarschijnlijkheid een contract voor drie jaar met een optie gaan tekenen.

Sosa kwam in 2023 over van VfB Stuttgart, en werd afgelopen seizoen verhuurd aan Torino. In Amsterdam beschikt hij nog over een contract tot medio 2028.