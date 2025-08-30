AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Borst adviseert Ajax andere Eredivisie-trainer: "Een verademing"

Amber
bron: ESPN
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Hugo Borst ziet liever Anthony Correia dan John Heitinga voor de groep staan bij Ajax. De journalist en columnist is onder de indruk van de Telstar-trainer en stelt dat de Amsterdammers er met hem op vooruit zouden gaan.

Ajax stelde zaterdag opnieuw teleur met een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. "Ik moet weer denken aan Frank de Boer-voetbal uit 2015", zei Borst bij De Eretribune van ESPN. Volgens hem ontbreekt het onder Heitinga aan overtuiging, iets wat hij bij Correia juist wel ziet.

"Ik heb Telstar geadopteerd, dat is natuurlijk de grote underdog. Aan het einde van vorig seizoen ben ik een beetje verliefd geraakt op Telstar. Ik heb echt een groot zwak voor ze", aldus Borst. "Die trainer vind ik een verademing. Als ik John Heitinga zo zie krukken, dan ben ik ervan overtuigd dat als je die twee trainers om zou draaien…"

"Ik denk dat Correia een veel betere visie heeft, veel meer overtuiging heeft en het veel beter over kan brengen dan Heitinga. Het is toch een vak: de een kan het wel, de ander niet", vervolgde Borst. "De trainer van Telstar vind ik heel bijzonder en ik hoor echt fantastische verhalen over hem. Er is plezier en er is lol. Telstar is een heel vrolijk oord om te zijn."

