Borst baalt: "Vooral mensen met een plasser worden er blij van"

"Zaterdagavond kon FC Groningen - SC Heerenveen niet op tijd beginnen", blikt hij terug. "De ontwikkeling van vieze, gore rook, ontstaan uit vrijelijk ontstoken vuurwerk, was gigantisch. Er klonken ook explosies. Handen gingen op oren. Ze noemen het al jaren een sfeeractie, voetbalclubs werken er vaak aan mee. Zaterdagavond moesten we een kwartier wachten voordat er afgetrapt kon worden. In de tussentijd ademden supporters vervuilde lucht in", aldus Borst.

"Vuurwerk. Vooral mensen met een plasser worden er blij van. Het afsteken van vuurwerk is jongetjesgedoe", vervolgt hij kritisch. "Soms zijn die jochies zelfs 29, daarna neemt de opwinding af. De meerderheid van de mensen in een stadion vindt vuurwerk helemaal niet leuk. Want knallen teisteren oren, rook beschadigt longen. Ze willen gewoon de voetbalwedstrijd zien. Dat het gebeurt en blijft gebeuren is onvoorstelbaar", beseft Borst.

"Stewards durven niet in te grijpen, want dan worden de jongetjes boos", constateert hij. "Die hebben geen idee wat cultuur is, maar ze zeggen dat wie vuurwerk bij een wedstrijd verbiedt voetbalcultuur niet begrijpt. Ze beweren dat het veilig is. Dat is niet zo. Google maar. Er gebeuren ongelukken in voetbalstadions waar vuurwerk wordt afgestoken. Wie in Engeland, het beloofde voetballand, een rotje afsteekt of een rookbommetje loslaat in het stadion krijgt een stadionverbod. Dus: ga liederen zingen, organiseer een lichtshow, of een droneshow. Vuurwerk in een voetbalstadion is zo kinderachtig, zo achterhaald."