Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Borst baalt: "Vooral mensen met een plasser worden er blij van"

Niek
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Hugo Borst heeft zich in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad nogmaals uitgesproken tegen vuurwerk in voetbalstadions. De supporter van Sparta Rotterdam toont zich kritisch na speelronde 2 in de Eredivisie. 

"Zaterdagavond kon FC Groningen - SC Heerenveen niet op tijd beginnen", blikt hij terug. "De ontwikkeling van vieze, gore rook, ontstaan uit vrijelijk ontstoken vuurwerk, was gigantisch. Er klonken ook explosies. Handen gingen op oren. Ze noemen het al jaren een sfeeractie, voetbalclubs werken er vaak aan mee. Zaterdagavond moesten we een kwartier wachten voordat er afgetrapt kon worden. In de tussentijd ademden supporters vervuilde lucht in", aldus Borst. 

"Vuurwerk. Vooral mensen met een plasser worden er blij van. Het afsteken van vuurwerk is jongetjesgedoe", vervolgt hij kritisch. "Soms zijn die jochies zelfs 29, daarna neemt de opwinding af. De meerderheid van de mensen in een stadion vindt vuurwerk helemaal niet leuk. Want knallen teisteren oren, rook beschadigt longen. Ze willen gewoon de voetbalwedstrijd zien. Dat het gebeurt en blijft gebeuren is onvoorstelbaar", beseft Borst. 

"Stewards durven niet in te grijpen, want dan worden de jongetjes boos", constateert hij. "Die hebben geen idee wat cultuur is, maar ze zeggen dat wie vuurwerk bij een wedstrijd verbiedt voetbalcultuur niet begrijpt. Ze beweren dat het veilig is. Dat is niet zo. Google maar. Er gebeuren ongelukken in voetbalstadions waar vuurwerk wordt afgestoken. Wie in Engeland, het beloofde voetballand, een rotje afsteekt of een rookbommetje loslaat in het stadion krijgt een stadionverbod. Dus: ga liederen zingen, organiseer een lichtshow, of een droneshow. Vuurwerk in een voetbalstadion is zo kinderachtig, zo achterhaald." 

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez legt uit: "Niet zoals bij Francesco Farioli, bijvoorbeeld"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd