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Borst: "Beter dan Malen, Depay, Weghorst en Brobbey bij elkaar"

Niek
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © BSR Agency

Hugo Borst hoopt dat er na het WK een andere bondscoach voor de groep komt staan bij het Nederlands elftal. De verslaggever, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, sluit niet uit dat Michael Reiziger doorgeschoven zal worden door de KNVB. 

"Koeman is als trainer beslist geen prutser, maar een geweldenaar, dat is hij nou ook weer niet", legt hij uit in zijn column op de website van het AD. "Ronald gaat al een jaar of 25 op veilig. Hij is een degelijke allrounder. Daar moeten we het mee doen. Persoonlijk zou ik ‘m nu onmiddellijk inruilen voor Henk ten Cate. Die man is tactisch van de buitencategorie - mede door hem won Frank Rijkaard met FC Barcelona in 2006 de Champions League", blikt Borst terug.

"Zijn veldtrainingen schijnen subliem te zijn. Net als die van Arne Slot. Hij zou ook een betere keuze zijn dan Koeman", vervolgt hij. "Een people’s manager, iemand die spelers didactisch kan overtuigen van een spannende speelwijze. Hopelijk volgt Slot Koeman over een paar weken op bij Oranje, al vermoed ik dat Nigel de Jong van de KNVB straks met Michael Reiziger komt aanzetten, ook een modale voetballer trouwens", constateert Borst. 

"Robin van Persie (die zondag ontslagen werd door Feyenoord, red.) is voor mij altijd een voetballer gebleven. En wat voor een. Een spits. Een wereldspits. Eentje die in zijn eentje beter was dan Malen, Depay, Weghorst en Brobbey bij elkaar", stelt hij. "En om Robin heen had je Sneijder en Robben. En op de bank zat Van Gaal. Dat waren nog eens tijden", besluit Borst. 

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