Borst eist ontslag Beuker: "Hij heeft meer mensen weggejaagd"

Hugo Borst heeft zaterdagavond bij De Eretribune hard uitgehaald naar Marijn Beuker. De journalist legt een direct verband tussen Beuker en het vertrek van Vosse de Boode, voormalig hoofd van de afdeling Football Analytics bij Ajax, met wie Borst persoonlijk bekend is.

Borst spaart de directeur voetbal niet en gaat er met gestrekt been in. "Hij heeft op LinkedIn gejokt. Mensen die jokken op hun LinkedIn moet je meteen ontslaan", stelt hij. "En dan zei hij ook nog als verklaring: we maken LinkedIn allemaal wat mooier. Maar zo werkt het niet. Hij heeft een serieuze baan. En zeker als jij gaat over wetenschappelijk onderzoek, dan moet je dat niet doen. Dit kán toch niet."

Vervolgens licht Borst de achtergrond van De Boode toe en benadrukt hij haar rol binnen Ajax. "Los van het feit dat ik kennis heb aan iemand die daar weg is gegaan", zegt hij. "Zij zit in mijn vriendenkring zal ik maar zeggen. Zij was heel hoog wetenschappelijk bij Ajax, maar ze wilde nooit wat loslaten. Dat vond ik heel erg netjes."

De Boode is inmiddels werkzaam bij de Australische wielerbond. "Ze heeft vanaf 2011 heel belangrijk werk bij Ajax verricht", vervolgt Borst. "Om maar wat te noemen: ik weet dat zij met Andre Onana een enorme analyse heeft gemaakt hoe je het beste kunt duiken. Ze kwam erachter dat Onana de uitzondering op de regel was."

Volgens Borst is De Boode niet de enige die vanwege Beuker is vertrokken. "Ik heb nu vanuit mijn kennissenkring gehoord dat zij mede is vertrokken door Beuker. Hij heeft meer mensen weggejaagd", aldus Borst, die grote vraagtekens zet bij Beukers werkwijze en overtuigingen.

"Hij denkt echt dat je twaalfjarige kinderen kunt testen op grinta en weet ik veel wat het was. Terwijl andere wetenschappers zeggen: dat kan niet, want het brein is nog niet volgroeid. Hij drijft zijn zin door." Borst sluit scherp af: "En als hij nou een vooraanstaand wetenschapper van het niveau Einstein was, dan zeggen we: oké, dat lijkt me verstandig. Maar je voelt aan alles: dit is gewoon een prutser eerste klas."