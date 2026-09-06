Borst wijst PSV-speler psycholoog aan: "Een moordaanslag, niet normaal"

Hugo Borst heeft zich na de topper tussen Ajax en PSV zeer kritisch uitgelaten over Ruben van Bommel. De aanvaller van de Eindhovenaren kwam hard in botsing met Aaron Bouwman en volgens de ESPN-analist had dat bestraft moeten worden met een rode kaart. Borst is niet alleen kritisch op de arbitrage, maar haalt ook stevig uit naar Van Bommel zelf.

"Dit is een enorme fout van de VAR. Ze hadden hier moeten ingrijpen. Dit is overduidelijk rood", zegt Borst tijdens De Eretribune. Ook scheidsrechter Sander van der Eijk krijgt ervan langs. "Hij is voor de leeuwen gegooid, maar ik kan hem hier geen gelijk geven. Dit is een moordaanslag", vervolgt de journalist, die vervolgens harde woorden richt aan het adres van Van Bommel. "Ik ben iemand die regelmatig een psycholoog bezoekt. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen. Hij verliest zichzelf volledig. Dit is een absurde kortsluiting, daar moet hij echt wat aan doen. Dit is niet normaal."

Volgens Borst staat de actie niet volledig op zichzelf. "Dit soort incidenten heeft hij meer op zijn naam. Het begint een 'Van Bommel-dingetje' te worden", stelt hij. Arnold Bruggink plaatst daar tijdens de uitzending enkele kanttekeningen bij, maar Borst verwijst naar een eerder incident uit de periode van Van Bommel bij AZ.