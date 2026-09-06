Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Borst wijst PSV-speler psycholoog aan: "Een moordaanslag, niet normaal"

Thomas
bron: ESPN
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Hugo Borst heeft zich na de topper tussen Ajax en PSV zeer kritisch uitgelaten over Ruben van Bommel. De aanvaller van de Eindhovenaren kwam hard in botsing met Aaron Bouwman en volgens de ESPN-analist had dat bestraft moeten worden met een rode kaart. Borst is niet alleen kritisch op de arbitrage, maar haalt ook stevig uit naar Van Bommel zelf.

"Dit is een enorme fout van de VAR. Ze hadden hier moeten ingrijpen. Dit is overduidelijk rood", zegt Borst tijdens De Eretribune. Ook scheidsrechter Sander van der Eijk krijgt ervan langs. "Hij is voor de leeuwen gegooid, maar ik kan hem hier geen gelijk geven. Dit is een moordaanslag", vervolgt de journalist, die vervolgens harde woorden richt aan het adres van Van Bommel. "Ik ben iemand die regelmatig een psycholoog bezoekt. Ik raad Van Bommel aan om dat ook te doen. Hij verliest zichzelf volledig. Dit is een absurde kortsluiting, daar moet hij echt wat aan doen. Dit is niet normaal."

Volgens Borst staat de actie niet volledig op zichzelf. "Dit soort incidenten heeft hij meer op zijn naam. Het begint een 'Van Bommel-dingetje' te worden", stelt hij. Arnold Bruggink plaatst daar tijdens de uitzending enkele kanttekeningen bij, maar Borst verwijst naar een eerder incident uit de periode van Van Bommel bij AZ.

De harde charge heeft volgens Borst uiteindelijk een flinke smet geworpen op de wedstrijd tussen Ajax en PSV. "Dit incident overschaduwt een hele goede wedstrijd. Niet alleen voor de fans en Bouwman, maar ook voor Van Bommel. Dit gaat aan hem kleven", aldus Borst. De analist sluit af met een verwijzing naar Mark van Bommel, de vader van de PSV-aanvaller. "Hij is erfelijk belast door Mark met dit soort acties."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff krijgt kritiek: "Dan heb je je werk niet goed gedaan"

0
Ruben van Bommel torpedeert Aaron Bouwman

Van Bommel ontsnapt aan rood: "Het is echt een schandalige actie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Borst wijst PSV-speler psycholoog aan: "Een moordaanslag, niet normaal"

Cruijff krijgt kritiek: "Dan heb je je werk niet goed gedaan"

Van Bommel ontsnapt aan rood: "Het is echt een schandalige actie"

Ajax gaat in eigen stadion onderuit tegen PSV in een verhit potje

'Koeman was niet blij tijdens WK': "Werd er een beetje moe van"

Cruijff verdedigt 'controversieel' beleid: "Mensen snappen het niet"

Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede

Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws