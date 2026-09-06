Borst haalt hard uit naar Ajax: "Schandalig met hem omgegaan"

Hugo Borst heeft stevige kritiek geuit op de manier waarop Ajax de afgelopen maanden met Youri Baas is omgegaan. De verdediger kreeg zaterdagavond een basisplaats in de topper tegen PSV en dat kon de analist van ESPN wel bekoren. Volgens Borst heeft Baas eerder al voldoende laten zien om een belangrijke rol te verdienen in Amsterdam.

"Ik ben er heel blij mee dat Baas vanavond speelt", begon Borst in De Eretribune. De analist vindt dat de verdediger vorig seizoen juist in een lastige periode zijn waarde heeft bewezen. "Ik vind dat ze bij Ajax schandalig met die jongen zijn omgegaan. Hij heeft in een kwakkelend Ajax fantastisch gepresteerd."

Ook tijdens de voorbereiding verbaasde Borst zich over de keuzes die bij Ajax werden gemaakt. "Ik schrok tijdens de voorbereiding, omdat trainer Míchel Sánchez hem telkens niet opstelde." Volgens de journalist zegt de belangstelling van Porto bovendien genoeg over de kwaliteiten van Baas. "Hij heeft niet voor niets interesse afgedwongen bij Porto, dat met trainer Francesco Farioli als een huis staat."