Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Borst haalt uit: "Al loopt hij negen jaar met Arne Slot mee..."

Thomas
bron: ESPN
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © BSR Agency

Hoewel Ajax zaterdag drie punten pakte tegen NAC Breda, wordt het sentiment rondom trainer John Heitinga er niet beter op. Volgens Hugo Borst is het een kwestie van tijd voordat de oefenmeester vertrekt uit Amsterdam. De ESPN-analist noemde Heitinga zaterdagavond in De Eretribune opnieuw een "dead man walking", ondanks de nipte 2-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

"Het begint natuurlijk bij de trainer", opende Borst scherp. "Met alle respect voor John Heitinga, ik heb hem in het begin van het jaar al dead man walking genoemd. Een trainer moet een bepaalde visie hebben. We weten niet wat hij beoogt, we weten niet waar hij voor staat. John Heitinga is de vleesgeworden assistent. Al loopt hij negen jaar aan de hand van Arne Slot mee, het wordt nooit wat."

Volgens Borst is het uitblijven van ontslag vooral te danken aan het feit dat Ajax wéér weet te winnen, ondanks het matige spel. "Dat is de immense tragedie, want je gooit hem er nu niet uit. Maar elke week bijna weer, we hebben één goed helftje gezien tegen PSV, wordt bestendigd dat Ajax het niet heeft en ook niet gaat krijgen", aldus de sportjournalist. "Zeker in vergelijking met Farioli. Dat was een man met beginselen, met uitgangspunten. Dat was een architect die heipalen de grond in slaat."

Een trainerswissel lijkt dus voorlopig nog niet aan de orde, maar Borst gelooft niet dat Heitinga het tij nog kan keren. "Maar je kunt hem er nu niet uitpleuren, dat doe je nog niet. Dus we moeten eerst nog door die hele martelgang heen", sluit hij af. Ondanks alle kritiek staat Ajax voorlopig tweede in de Eredivisie, met nu nog één punt achterstand op koploper Feyenoord, dat zondag nog in actie komt tegen FC Groningen.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
