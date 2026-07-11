Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Hugo Borst heeft hard uitgehaald naar de vader van Sean Steur. Borst beweert dat het vertrek van Steur naar Newcastle United puur te maken heeft met de centjes. Dat zegt hij vrijdagavond bij De Oranjezomer.
"Ik vind hem een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax", begint Noah Vahle. "En ik vind dit toch wel een beetje afdoen aan de romantiek van de voetballerij. Het schijnt zo te zijn dat hem is verteld dat hij niet helemaal bovenaan de lijst staat en dat Mokio iets meer gaat spelen dan hij. Jordi Cruijff zegt: 'Je moet het op het gras laten zien, daar moet je het verdienen."
Borst haalt vervolgens uit naar Johan Steur: "Ik heb begrepen dat zijn vader zijn zaakwaarnemer is. Dan weet ik het wel. Papa zit achter de miljoentjes aan en verziekt zijn zoon. Een geweldige voetballer. Blijf nou gewoon bij Ajax. Als je goed genoeg bent, ga je vanzelf 34 wedstrijden spelen. En dan maak je na twee, tweeënhalf of drie jaar die transfer. Dan ga je niet naar het sukkelige Newcastle United, nee, dan ga je naar Paris Saint-Germain."
Vahle denkt wel dat er meer achter zit. "Ik denk dat het twee kanten heeft. Ik denk dat Saibari het beste voorbeeld is dat je niet op je achttiende naar het buitenland moet gaan, maar gewoon tot je 25e in de Eredivisie blijft spelen. Maar ik vind het vanuit Ajax toch wel zonde. Er lag een contract klaar, zei Mike Verweij. Ajax moet misschien toch nog meer proberen om zulke jonge jongens binnenboord te houden. Als hij twee jaar fantastisch speelt, misschien nog een keer Champions League met Ajax, dan kun je hem voor veel meer dan 27 miljoen verkopen. Het is gewoon echt zonde. Ik vind het echt zonde."
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