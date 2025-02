Borst heeft vertrouwen in Ajax: "Het wordt nog een mooie strijd"

"Ajax zou volgende week theoretisch 5 punten voor kunnen staan op PSV", merkt presentator Henry Schut op bij NOS Langs de Lijn. Hugo Borst reageert verbaasd: "Wie had dat verwacht." Toch zag hij bij PSV ook positieve punten: "Ik was het wel eens met Peter Bosz dat hij contouren heeft gezien van het ouderwetse PSV, maar het was heel wisselvallig."

Volgens Borst werkte de spelers hard, maar lieten ze ook soms steken vallen. "Ze werkten als paarden en af en toe balden ze ook als ezel", zei hij beeldend. PSV kreeg maar liefst achttien kansen, maar had de pech dat FC Utrecht een uitblinkende doelman had.

Toch ziet Borst een kentering in de vorm van PSV. "Ik denk dat PSV lichtjes aan het omdraaien is", zei hij optimistisch. "Je hoorde Peter Bosz ook zeggen dat hij voelde op de trainingen dat er iets gaande is, dat het dieptepunt is geweest. Het wordt nog een mooie eindstrijd."