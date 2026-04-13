Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Hugo Borst
Hugo Borst

Journalist Hugo Borst stoort zich wekelijks in de Eredivisie aan trainers die zich voortdurend beklagen bij de scheidsrechter en vierde official. De columnist ergerde zich afgelopen weekend bijvoorbeeld aan Feyenoord-trainer Robin van Persie, die tijdens de uitwedstrijd tegen NEC zijn emoties niet in bedwang kon houden na beslissingen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

"Het is gruwelijk uit de hand gelopen", begint Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens. Ik beperk ik me in dit stukje tot Nederland. Ze doen het – volgens mij Anthony Correia uitgezonderd – allemaal. Almaar praten, commentaar geven, zeiken, zuigen, schelden, misbaar maken. Alsof ze lijden aan een hersenziekte, een afwijking."

"En het erge is: het wordt normaal gevonden. Het is de norm. En op de amateurvelden neemt iedereen het over, met escalaties en vechtpartijen tot gevolg." Vervolgens haalt Borst het voorbeeld van Feyenoord en Van Persie van afgelopen zondag aan. "De spits van Feyenoord breekt door."

"De laatste verdediger van NEC raakt hem per ongeluk (of expres, onduidelijk) rond de lijn van het strafschopgebied. Valpartij. Er wordt een penalty geclaimd in het veld. En aan de zijkant. De trainer van Feyenoord doet dat het hardst. Heel de wedstrijd al. Naar het hoofd grijpen. Met stemverheffing praten richting de vierde man. De camera registreert het misbaar."

Borst vervolgt: "Spelers van Feyenoord en de trainer zijn woedend. De scheidsrechter is zondebok. De nabespreking gaat nauwelijks over heel de wedstrijd, het gaat vooral over dat ene moment. Zo gaat het elk weekend. De scheidsrechter heeft het gedaan, en anders de VAR wel. De situatie in alle rust ontleed: het was erbuiten."

"En omdat de spits geen doelpunt meer kon maken, was het reglementair geen rood maar geel voor de verdediger van NEC. Much to do about nothing." Borst vindt dat het anders moet. "En we weten wel hoe. Zoals bij het rugby. Scheidsrechters worden niet tegengesproken."

De columnist besluit: "De arbiter is de absolute autoriteit, zelfs als hij een fout maakt. We zien veel te veel emoties. We zien veel te veel overspannen voetbaltrainers. Voetbal is ziek. Het is een hardnekkige ziekte. Ongeneeslijk, lijkt het. Het hopen is op een medicijn", aldus Hugo Borst.

Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"

