Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Borst kan niet naar oud-Ajacied kijken: "Loopt maar met de bal"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © BSR Agency

Hugo Borst heeft stevige kritiek geuit op Frenkie de Jong. De columnist stoort zich eraan dat de middenvelder in 63 interlands slechts twee keer heeft gescoord en vindt dat De Jong onvoldoende toevoegt aan het Nederlands elftal.

In zijn column in het Algemeen Dagblad bespreekt Borst de kwaliteiten van de middenvelder. "Een prachtige voetballer, maar hij heeft geen pass, laat staan een afstandsschot", aldus de journalist. "Ik besef dat het raar is om op te schrijven dat je niet zo veel aan Frenkie hebt. En toch is het zo. Het lijkt heel veel (63 interlands), maar het netto uitlekgewicht is twee doelpunten. Twee goals!"

Volgens Borst begint zijn ergernis over het spel van De Jong toe te nemen. "Dat loopt maar met de bal, dat dribbelt maar. Voor Frenkie zou een andere sport moeten worden uitgevonden. Een combinatie van dressuur, jongleren en turnen. En er dan een jury op loslaten. Met voetbal, althans een winnend elftal, heeft het niet zo veel te maken."

Borst trekt de vergelijking met eerdere successen in clubverband om zijn punt te onderbouwen. "Deze Wiel Coerver-voetballer maakt je hooguit landskampioen, maar de Champions League wist hij voor Ajax en Barcelona niet te winnen." Hij benadrukt dat in de aanval vooral Memphis Depay en Cody Gakpo het verschil maken met hun acties en doelpunten. "Deze Oranje-selectie schreeuwt om directheid, doelmatigheid."

