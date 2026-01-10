Borst kijkt naar Eredivisie: "Zolang hij Ajax onder zich houdt"

Feyenoord staat na de winterstop stevig op de tweede plek in de VriendenLoterij Eredivisie. Columnist Hugo Borst gaf in De Oranjewinter aan dat trainer Robin van Persie voorlopig het vertrouwen verdient om de ploeg te leiden. Met een voorsprong van vijf punten op de nummer drie uit Amsterdam, ziet Borst geen reden tot ingrijpen.

Hij maakt daarbij een duidelijke vergelijking met de oud-trainer van aartsrivaal Ajax, John Heitinga, die hij vorig jaar nog scherp bekritiseerde: "Mijn bronnen zeiden dat hij een aardige trainer is, maar niet berekend op zo'n moeilijke klus als bij Ajax." Borst concludeert: "Daarom dacht ik, dit wordt niks. Bij Van Persie is dat anders."

Volgens de columnist zit het verschil vooral in de persoonlijkheid van de oefenmeesters: "Van Persie heeft wel een hele sterke persoonlijkheid." Toch leverden sommige beslissingen van de Feyenoord-trainer intern wrijving op: "Toen hij ging morsen door het aanvoerderschap af te pakken van Quinten Timber en dat gaf dat aan een stel krabbers en onderdeurtjes", aldus Borst.

De steun van Borst is vooral gebaseerd op de sportieve resultaten. "Zolang hij Ajax onder zich houdt, moet je niet aan zijn stoelpoten zagen", zegt hij. Tegelijkertijd waarschuwt de columnist dat de komende maanden cruciaal zijn: "Feyenoord heeft deze keuze gemaakt, maar als Van Persie in januari en februari veel gaat verliezen, vrees ik dat het einde nabij is."