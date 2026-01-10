Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Borst kijkt naar Eredivisie: "Zolang hij Ajax onder zich houdt"

Arthur
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Feyenoord staat na de winterstop stevig op de tweede plek in de VriendenLoterij Eredivisie. Columnist Hugo Borst gaf in De Oranjewinter aan dat trainer Robin van Persie voorlopig het vertrouwen verdient om de ploeg te leiden. Met een voorsprong van vijf punten op de nummer drie uit Amsterdam, ziet Borst geen reden tot ingrijpen.

Hij maakt daarbij een duidelijke vergelijking met de oud-trainer van aartsrivaal Ajax, John Heitinga, die hij vorig jaar nog scherp bekritiseerde: "Mijn bronnen zeiden dat hij een aardige trainer is, maar niet berekend op zo'n moeilijke klus als bij Ajax." Borst concludeert: "Daarom dacht ik, dit wordt niks. Bij Van Persie is dat anders."

Volgens de columnist zit het verschil vooral in de persoonlijkheid van de oefenmeesters: "Van Persie heeft wel een hele sterke persoonlijkheid." Toch leverden sommige beslissingen van de Feyenoord-trainer intern wrijving op: "Toen hij ging morsen door het aanvoerderschap af te pakken van Quinten Timber en dat gaf dat aan een stel krabbers en onderdeurtjes", aldus Borst.

De steun van Borst is vooral gebaseerd op de sportieve resultaten. "Zolang hij Ajax onder zich houdt, moet je niet aan zijn stoelpoten zagen", zegt hij. Tegelijkertijd waarschuwt de columnist dat de komende maanden cruciaal zijn: "Feyenoord heeft deze keuze gemaakt, maar als Van Persie in januari en februari veel gaat verliezen, vrees ik dat het einde nabij is."

Gerelateerd:
Dick Schreuder

'Dick Schreuder dé kandidaat om hoofdtrainer bij Ajax te worden'

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd