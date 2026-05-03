Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"

De nasleep van de topper tussen Ajax en PSV zorgt voor flink wat discussie, met name over het optreden van doelman Maarten Paes. De keeper van de Amsterdammers maakte geen overtuigende indruk aan de bal en kreeg na afloop stevige kritiek te verduren van analist Hugo Borst.

"Het is best lullig als je Paes heet en dit soort ballen geeft", zegt Borst terwijl hij naar beelden van foute passes van de keeper kijkt. "Dan spel je het nog anders, daar komt hij goed mee weg. Hij heeft in Amerika heel goede reddingen verricht, hoor ik dan links en rechts... Je hebt keepers die goed zijn in reddingen, maar tegenwoordig is het een vrij allround vak geworden", stelt hij bij ESPN, doelend op de ontwikkeling van moderne doelmannen.

De analist spaart Paes vervolgens allerminst in zijn oordeel. "Dit is iemand die je kunt missen als kiespijn", luidt het harde oordeel van Borst. "Ik heb ooit Johan Cruijff op een training in de goal zien staan. Hij haalde de ballen er door goed positie te kiezen uit. De meeste ballen stopte hij zonder z'n handen. Je moet echt wel heel veel kunnen. Je hebt die armen nodig, maar je benen ook. Het is eigenlijk heel raar dat zo'n man (Paes, red.) bij Ajax terechtkomt. Hij kan het niet", aldus Borst.