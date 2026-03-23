Borst maakt brief: "Godzijdank heb je Ajax op afstand gehouden"

Feyenoord speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Ajax, maar Hugo Borst was niet onder de indruk van het niveau tijdens De Klassieker. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, heeft op de website van het AD een open brief geschreven aan Van Persie.

"Beste Robin, Een hele mooie Feyenoord-Ajax.’ Zei je. Ik dacht: Robin, zeg dit nou niet. Niemand gelooft je. We hebben allemaal gekeken. Het was niet mooi. Zeker niet héél mooi. Het was slecht. Vooral van Ajax-kant. Ook Feyenoord was niet goed. Dat zagen leken, laten we zeggen voetbaljournalisten, en dat zagen oud-voetbalprofs, de analisten van dienst. Dit was een slechte editie. Jij zou zeggen als je voetbaljournalist of analist was: een héél slechte editie", schrijft hij.

"Maar je bent trainer. Een beginnende trainer", vervolgt Borst. "In jouw geval: een heel erg beginnende trainer. Iemand die jammer genoeg niet openstaat voor input van de mensen die je omringen. Dat weten we van je tijd bij Heerenveen. En we weten het van nu, bij Feyenoord. René Hake bijvoorbeeld zit er voor spek en bonen bij. Godzijdank, voor jou en de supporters die je een paar keer zo opzichtig roemde om hun hernieuwde loyaliteit, heb je Ajax gisteren op afstand gehouden. De tweede plaats lijkt haalbaar", constateert hij.

"Over drie weken tegen NEC zal Dick adviseren om die spelers het eerste kwartier lek te schoppen. Want die zitten net voor de bekerfinale", beseft Borst. "Misschien heb jij tegen die tijd de beschikking over meer spelers. Gezonde spelers. Fitte spelers. Niet verliezen en plek twee komt in serieus in zicht. En dan. Ik vraag me af of jij nu al weet dat je, zelfs met een tweede plek op zak, het veld moet ruimen", legt hij uit.

"Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar de politieke partij Feyenoord is er meedogenloos genoeg voor", waarschuwt Borst. "Het valt trouwens zelfs te verdedigen. Want je maakte fouten. Eh, veel fouten. Eh, heel veel fouten. Naar mijn mening ben je, ook als het voor Feyenoord goed afloopt, beschadigd. Zonde. Dat was niet nodig. Ik hoop innig dat je tweede en derde kansen krijgt. Het klinkt raar, maar je zou volgend jaar Excelsior moeten gaan trainen. Serieus. En dan helemaal opnieuw beginnen", adviseert hij.