2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Hugo Borst: "Hij moet volgend jaar Ajax of Feyenoord trainen"

bron: NOS
Hugo Borst
Hugo Borst

Hugo Borst vindt Dick Schreuder meer dan geschikt om trainer van Ajax of Feyenoord te worden. De journalist is lyrisch over de trainer van NEC. 

Schreuder kan dit seizoen op veel complimenten rekenen voor zijn werk bij NEC. Ook van Borst. "Dick Schreuder moet volgend jaar gewoon Ajax of Feyenoord trainen", vertelt hij in NOS Langs de Lijn. "Ze hebben allebei broodnodig nieuwe inspiratie en een visie nodig. Het komt er bij Ajax en Feyenoord niet uit. Het is een vrij treurig gevecht dat plaatsvindt om de tweede plaats."

Borst geniet dit seizoen enorm van Schreuder en NEC. "Ik ben onder de indruk van Dick Schreuder. Dat heeft te maken met het avontuurlijke", laat hij weten. "Je kan er wel van alles op aanmerken, want ze spelen zo gruwelijk op de aanval dat het achterin finaal openligt. Vaak hebben trainers zoals hij een soort link met tactische gave. Hij haalde PEC bijna uit een onmogelijke positie. Ook in Spanje heeft hij het gewoon goed gedaan."

