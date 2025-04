Borst reageert: "We hadden het over de patatgeneratie bij Ajax"

"Wie – actief in de voetbalwereld, in de voetbaljournalistiek - heeft er geen persoonlijk moment met Leo Beenhakker gehad? Het mijne was in 1989 in Boekarest", schrijft de columnist op de website van het Algemeen Dagblad. "Een maand voor de val van dictator Nicolae Ceacescu liepen we elkaar tegen het lijf in een hotelbar waar de Securitate rondhing. We hadden het over de patatgeneratie bij Ajax. Hij noemde namen en rugnummers", blikt Borst terug.

"Hij voedde me, hij bespeelde me, hij luisterde ook. Hij was stellig. Die speler ging het niet redden. Die wel. Achteraf kwam alles uit", constateert hij. "Ik zal Leo Beenhakker nooit vergeten. Maar wat zou het fijn zijn om dit fijne mens niet alleen een straat te geven. Een optie is om het jeugdcomplex van Feyenoord naar Leo Beenhakker te vernoemen. Het kan nog groter. Ik denk aan de nieuwe stadsbrug in Rotterdam die de linker en de rechter Maasoever zal koppelen. Beenhakker, op Zuid geboren en getogen, was een echte verbinder", besluit Borst.