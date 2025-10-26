Borst vergelijkt met degradatieploeg: "Net zoals Heitinga bij Ajax"

Heracles Almelo beleefde zaterdagavond opnieuw een pijnlijke avond in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Volendam ging de ploeg van Bas Sibum met 3-0 onderuit, en tot overmaat van ramp kreeg Mario Engels ook nog een rode kaart. De situatie in Almelo wordt met de week minder en was dan ook onderwerp van gesprek in De Eretribune op ESPN. Analisten Kees Kwakman, Hugo Borst en Mario Been namen het elftal stevig onder de loep, waarbij ook opvallende parallellen werden getrokken met de situatie bij Ajax.

"Heracles zit in de hoek waar de klappen vallen", stelt Kees Kwakman. De analist vond Volendam niet per se beter, maar wel effectiever: "Volendam was niet beter, maar wel goed op beslissende momenten." Ook Hugo Borst zag hoe Heracles de grip verloor. "Je komt de rust uit met het gevoel: 'kan wel ietsje meer' en dan krijg je binnen drie minuten een goal om je oren."

In zijn analyse keek Borst verder dan alleen het spel van Heracles. Volgens hem is er een structureel probleem binnen de club, waarbij trainer Bas Sibum te weinig steun heeft gekregen van bovenaf. Hij trekt daarin een opvallende vergelijking met Ajax. "Hij (technisch directeur Nico-Jan Hoogma, red.) heeft deze trainer deze selectie gegeven. Het is net zoals Heitinga en Kroes bij Ajax. We kunnen nu wel concluderen dat dit geen goede selectie is. Het kan niet zo zijn dat Hoogma Sibum ontslaat", zegt Borst, die vindt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de trainer moet liggen.