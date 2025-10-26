Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Borst vergelijkt met degradatieploeg: "Net zoals Heitinga bij Ajax"

Thomas
bron: De Eretribune
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © BSR Agency

Heracles Almelo beleefde zaterdagavond opnieuw een pijnlijke avond in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Volendam ging de ploeg van Bas Sibum met 3-0 onderuit, en tot overmaat van ramp kreeg Mario Engels ook nog een rode kaart. De situatie in Almelo wordt met de week minder en was dan ook onderwerp van gesprek in De Eretribune op ESPN. Analisten Kees Kwakman, Hugo Borst en Mario Been namen het elftal stevig onder de loep, waarbij ook opvallende parallellen werden getrokken met de situatie bij Ajax.

"Heracles zit in de hoek waar de klappen vallen", stelt Kees Kwakman. De analist vond Volendam niet per se beter, maar wel effectiever: "Volendam was niet beter, maar wel goed op beslissende momenten." Ook Hugo Borst zag hoe Heracles de grip verloor. "Je komt de rust uit met het gevoel: 'kan wel ietsje meer' en dan krijg je binnen drie minuten een goal om je oren."

In zijn analyse keek Borst verder dan alleen het spel van Heracles. Volgens hem is er een structureel probleem binnen de club, waarbij trainer Bas Sibum te weinig steun heeft gekregen van bovenaf. Hij trekt daarin een opvallende vergelijking met Ajax. "Hij (technisch directeur Nico-Jan Hoogma, red.) heeft deze trainer deze selectie gegeven. Het is net zoals Heitinga en Kroes bij Ajax. We kunnen nu wel concluderen dat dit geen goede selectie is. Het kan niet zo zijn dat Hoogma Sibum ontslaat", zegt Borst, die vindt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de trainer moet liggen.

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr.: "Deijl is zeker geen mindere verdediger dan Rosa"

0
Michiel Kramer

Kramer over Weghorst-moment: "Als je naar mijn verleden kijkt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Hugo Borst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd