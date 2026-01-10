Borst vergelijkt: "Vind Van Persie een ander verhaal dan Heitinga"

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie voorlopig het vertrouwen verdient bij Feyenoord, zolang de Rotterdammers Ajax achter zich houden op de ranglijst. Dat stelt de columnist in het programma De Oranjewinter. Met een voorsprong van vijf punten op de aartsrivaal ziet Borst vooralsnog geen reden om in te grijpen.

In het najaar was Borst nog scherp over John Heitinga, die hij destijds omschreef als een dead man walking. Over Van Persie is hij genuanceerder. "Ik vind Van Persie een ander verhaal dan Heitinga. Van Heitinga wisten we dat hij bij Ajax niet al te veel indruk had gemaakt in zijn eerste periode. Het was verbazingwekkend dat hij het alsnog weer mocht proberen."

Volgens Borst was er bij Heitinga al vroeg twijfel. "Mijn bronnen zeiden dat hij een aardige trainer is, maar niet berekend is op zó'n moeilijke klus als Ajax. Daarom dacht ik: dit wordt niets. Bij Van Persie is het anders." Tegelijkertijd plaatst hij ook kanttekeningen bij het begin van Van Persie in De Kuip. "Zijn vooruitzichten waren ook niet zo indrukwekkend. Van Persie heeft wel een hele sterke persoonlijkheid, maar toen hij ging morsen door het aanvoerderschap af te pakken van Quinten Timber en dat gaf aan een stel krabbers en onderdeurtjes…"

Dat besluit vond Borst moeilijk te volgen. "De nummers één, twee en drie waren jongens zonder enige persoonlijkheid. Toen dacht ik: mijn God." Toch pleit hij voor geduld. "Ik denk dat hij nog even de kans moet krijgen. Van Persie staat op de tweede plek. Zolang hij Ajax onder zich houdt, moet je niet aan zijn stoelpoten zagen."

Wel waarschuwt Borst voor de komende maanden. "Feyenoord heeft deze keuze gemaakt, maar als Van Persie in januari en februari heel veel gaat verliezen, vrees ik dat zijn einde ook nabij is."