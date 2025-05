Borst verwacht vertrek Maurice Steijn: "Hij wacht op een club"

Steijn keerde in november terug bij Sparta Rotterdam en klom met de Rotterdamse club uit de degradatiezone. Nu maken ze kans op play-offs voor Europees voetbal. Toch denkt Borst niet dat de oefenmeester zijn aflopende contract gaat verlengen. "Steijn wacht op een club, zelfs in de zandbak, en dan is hij weg", vertelt hij in Vandaag Inside.

Valentijn Driessen adviseert de Hagenees om na dit seizoen inderdaad te vertrekken bij Sparta Rotterdam, waar hij voor zijn transfer naar Ajax ook al werkzaam was. "Steijn is gek als hij blijft, het is een puinhoop daar", besluit de journalist.