Hugo Borst voorspelt: "Volgend jaar heeft hij Heitinga vervangen"

Hugo Borst voorziet dat Anthony Correia uiteindelijk de opvolger wordt van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. De journalist en columnist voor het Algemeen Dagblad prijst de Telstar-coach en stelt dat het huidige Ajax onder Heitinga nog niet overtuigt.

In zijn nieuwe column schrijft Borst: "Er zijn vier wedstrijden gespeeld en we zien het allemaal: dit Ajax wordt geen landskampioen. Ze voetballen in vertraging. Ze klunen." Volgens hem is het slechte spel vooral toe te schrijven aan Heitinga. "De veroordeelde voetbaltrainer zal straks overdrachtelijk worden geëxecuteerd. De optelsom aan fouten staat waarschijnlijk nu al op 31."

Borst vergelijkt het Ajax van Heitinga met Telstar, dat zaterdag verrassend met 0-2 won bij PSV. Over de mentaliteit van de promovendus is hij lovend: "Hun mentaliteit deugt wel. De voetballers van Telstar laten zich niet piepelen. Ze zijn niet slap. Ze gaan als de brandweer. Ze rennen zich rot. Diep op de helft van hun tegenstander pakken ze de opponent bij de strot."

Het succes van Telstar schrijft Borst volledig toe aan Correia. "Die Correia, een echte Telstar-man, hij voetbalde er ook, heeft een plan waar ze bij Ajax heel gelukkig van worden. Maar ja, nu Heitinga ontslaan en Correia van Telstar afpakken, daar is het te vroeg voor." Toch denkt Borst dat een wisseling van de wacht onvermijdelijk is: "Noem me gerust een opportunist, maar volgend jaar om deze tijd heeft Correia Heitinga vervangen."