Borst zet vraagtekens bij Ajax-transfer: "Is nog maar de vraag..."

Hugo Borst zet vraagtekens bij de aanstaande overstap van Kenneth Taylor naar SS Lazio. De middenvelder van Ajax meldde zich donderdagavond in Rome om zijn transfer af te ronden, maar volgens de columnist is het allerminst zeker dat het Italiaanse avontuur een succes wordt.

In De Oranjewinter vergelijkt Borst Taylor met een oud-teamgenoot. "Het is nog maar de vraag of hij daar echt gelukkig gaat worden", stelt hij. "Klaassen, een vergelijkbare voetballer, ging ook naar het buitenland. Die is daar ook overal gefaald."

Dat Taylor zijn zinnen al langer heeft gezet op een transfer naar het buitenland, verbaast Borst niet, al plaatst hij daar kanttekeningen bij. "Dit is een subtopper… iets tussen top en subtop in. Dan ga je naar de Serie A, een betere competitie, naar een club uit de middenmoot. Het is allemaal niet zo bijzonder", aldus Borst.

Ook de verwachte transfersom kan de columnist niet echt bekoren. "Tja, dat kan wel", reageert hij nuchter op het bedrag van circa vijftien miljoen euro. Vrijdag zouden Taylor en Lazio de laatste details bespreken, waarna de overgang definitief kan worden afgerond.