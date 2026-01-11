Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Borst ziet rol voor Sneijder bij Ajax: "Is dat niets voor hem?"

Gijs Kila
bron: De Eretribune
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Hugo Borst ziet een mogelijke toekomst voor Wesley Sneijder bij Ajax in een rol die vergelijkbaar is met die van Phillip Cocu bij PSV. Cocu keerde eind november terug in Eindhoven als Manager Topsport en is daar verantwoordelijk voor de doorstroming van talenten richting het eerste elftal.

Dat nieuws stemde Borst positief. "Dat vind ik heel goed, want hij is een clubman pur sang", zegt hij bij De Eretribune. "En ik dacht: is dat niets voor Sneijder?"

Volgens Borst zou zo’n functie ook bij Ajax goed passen. Sneijder sprak eerder al met algemeen directeur Menno Geelenen er staat nog een gesprek gepland met technisch directeur Jordi Cruijff. Toch merkt Borst dat er veel twijfel bestaat over wat Sneijder precies zou moeten doen. "Iedereen komt maar met Wesley Sneijder aan bij Ajax. Dan zeggen ze: wat moet hij dan worden? Trainer? Nee. Assistent? Nee. Technisch directeur? Nee", aldus Borst. Zijn idee is helder: "Ik denk dan: als Sneijder nou met die geweldige talenten aan de slag gaat om ze beter te maken en ze dan overhevelt naar het eerste elftal."

Marciano Vink betwijfelt echter of Sneijder zichzelf in zo’n rol ziet. "Ik snap je gedachtegang, maar Wesley ziet zichzelf eerder in een nog belangrijkere functie. Dat denk ik", stelt hij. Borst hoopt desondanks dat de oud-spelmaker alsnog een plek kan vinden binnen de club. "Ik denk dat iedereen dat fijn zou vinden." Vink plaatst daarbij een kanttekening: "Alleen op een gegeven moment zijn de bepalende functies wel op binnen Ajax."

