Borst zijn kritiek niet mals: "Hij is de uitvinder van het bedrog"

Tijdens de spannende wedstrijd Ajax - AZ op zaterdag ontstond er een hevige confrontatie tussen Wout Weghorst en Wouter Goes. De situatie escaleerde in de slotfase toen Weghorst met een elleboog uitdeelde. Voetbalanalist en columnist Hugo Borst uitte zich in zijn column in het Algemeen Dagblad bijzonder scherp over de ruzie en de spelers.

Borst begint fel over het moment waarop de elleboog viel. "Een hoekschop. Dit was een kans voor open doel. Hier had ie dagen op geoefend. Die vuile tyfushond kwam als een gek aangerend. Tyfushond ja. Wouter Fucking Goes. Pseudo Zuid-Amerikaan. Dief. Copycat. Wie is in Nederland de uitvinder van het bedrog? Hij, Wout Weghorst, toch zeker!"

Volgens Borst weerspiegelt de uitbarsting van Weghorst een diepere frustratie over het verliezen in de Amsterdam ArenA, iets wat hij niet kan accepteren, zeker niet tegen AZ. "Zaterdagavond. Het rituele oorlogje loopt op zijn eind. Thuis verliezen is heel erg. Straks daalt in de ArenA een striemend fluitconcert neer. Verliezen zou verboden moeten worden. Helemaal tegen AZ - ook al had ie zelf best een leuke tijd gehad in Alkmaar. Maar in de kern zijn het softies natuurlijk. Koorknapen, die AZ-spelers. Peer. Wie heet er nou Peer? Wedden dat ie D66 stemt."

Borst hekelt ook de arrogantie van Weghorst, die zichzelf in zijn ogen onterecht op een voetstuk plaatst. "Dit spookt tijdens de voetbalwedstrijd allemaal door het hoofd van rijkeluiskind Wout Weghorst, naar zijn stellige overtuiging de beste Ajax-spits na – er zijn grenzen aan hoogmoed - Johan Cruijff. Kieft? Rot op. Boomstam. Snuiver. Van Basten? Bruinwerker. Kluivert? Moederskindje. Bergkamp? Die was beter maar dat was een nummer 10."



Toch zag Borst nog iets 'positiefs'. "Eén geluk: geen rood maar geel. Volgende week kan ie gewoon meedoen tegen FC Twente", besluit de columnist.