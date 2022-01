Geschreven door Idse Geurts 26 jan 2022 om 11:01

Afgelopen vrijdag kreeg Piet Keizer, vijf jaar na zijn dood, een borstbeeld in het Ajax Supportershome. Keizer is een grootheid binnen Ajax. De linksbuiten was begin jaren ’70 onderdeel van een van de beste Ajax teams ooit. Deze selectie wist drie keer op rij beslag te leggen op de Europa Cup I, de voorganger van de Champions League. Ook behoorde Keizer tot ‘de gouden voorhoede’. Samen met Johan Cruijff en Sjaak Swart, maakte Keizer vele doelpunten. Het is dus niet meer dan logisch dat zo’n icoon zijn eigen beeldhouwwerk krijgt.

Toch was Keizer niet de enige die geëerd werd met een borstbeeld. Marc Overmars en Edwin van der Sar werden tijdens de uitreiking ook verrast met een eigen sculptuur. Hier waren zij van tevoren niet op de hoogte gesteld. “De deur ging open en opeens zag ik mijn eigen hoofd binnenkomen”, vertelt Van der Sar tegenover de officiële clubkanalen.

De twee bestuurslieden hebben dus niet zo lang hoeven wachten op een borstbeeld als Keizer, maar desalniettemin hebben ze het zeker verdiend. Zowel tijdens hun actieve spelersloopbaan als daarna, hebben Overmars en Van der Sar ontzettend veel betekend voor Ajax.