Geschreven door Idse Geurts 09 feb 2022 om 10:02

Noussair Mazraoui heeft de interesse van nóg een Europese topclub gewekt. Na Manchester City, FC Barcelona en Arsenal, wil nu ook Borussia Dortmund Mazraoui inlijven. Dit meldt het Duitse medium BILD. Het contract van Mazraoui loopt aankomende zomer af en de rechtsback lijkt zijn contract bij Ajax niet te willen verlengen. Hierdoor is de Marrokaans-international op dit moment dus vrij om met andere clubs te onderhandelen.

De afgelopen weken sprak Mazraoui al over zijn, bijna, transfervrije status. “Het is nooit helemaal uitgesloten dat ik bijteken, maar de kans is nihil”, stelde Mazraoui. “Ik speel hier al zestien jaar en denk dat het een goed moment is om te vertrekken”. De rechtsback lijkt dus zeker van zijn zaak om Ajax te verlaten.

Het is echter de vraag of Dortmund de juiste stap is voor Mazraoui. Waarschijnlijk kan Mazraoui meer geld verdienen bij de Duitse topclub, maar op sportief gebied lijkt het geen stap vooruit. Uitgerekend dit seizoen werd Dortmund immers uit de Champions League gegooid door Ajax. In de groepsfase won Ajax beide wedstrijden van Dortmund met ruime cijfers. Mede daardoor eindigde de Duitsers op de derde plek. Hierdoor is Dortmund straks actief in de Europa League.