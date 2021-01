Geschreven door Auke Kooreman 13 jan 2021 om 21:01

Nu de transferwindow weer open is, komen de geruchten uit de lucht vallen. Brobbey heeft een aflopend contract en is heel interessant voor veel grote clubs. Volgens het Catalaanse tv-programma Onze zou Dortmund belangstelling hebben voor de achttienjarige spits.

Nadat Ajax afgelopen weekend duidelijk aangaf dat beide partijen er niet uitkomen, zijn de clubs op hun hoede. Brobbey is een sterke snelle spits die makkelijk doelpunten maakt. Een pareltje voor veel clubs, maar waar de parel geslepen gaat worden is nog altijd onduidelijk. Verslagever Oriol Domènech noemt Brobbey een kandidaat voor Dortmund. Daarnaast kwam eruit Spanje ook het nieuws dat zaakwaarnemer Mino Raiola Ajax al heeft geïnformeerd dat de Amsterdamse spits niet gaat verlengen.

Dortmund heeft op dit moment de juiste spits in huis. Erling Haaland is een van de meest gewilde spitsen op de markt en zou na de zomer voor een gigantisch bedrag kunnen vertrekken. Brobbey moet de nieuwe opvolger worden van het Noorse supertalent. De spits zou dan concurreren met de zestienjarige Youssoufa Moukoko die dit seizoen zijn officiële debuut in de Bundesliga en Champions League mocht maken.

Erik ten Hag en Overmars balen van de situatie rond om Brobbey. “Hij moet een keuze maken. Het is aan hem, het is zijn carrière, maar ik vind het doodzonde als hij weg zou gaan,” zei de trainer onlangs.