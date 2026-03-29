Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
Wout Weghorst heeft vrijdagavond zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal gespeeld. Gerard Bos liet de Ajax-spits jaren geleden debuteren in het eerste elftal van amateurclub NEO uit Borne. Weghorst speelde op dat moment nog bij de B-junioren.
"We zaten voor de zondag wat krap in de spelers voorin en toen ontstond het idee om de spits van Onder 17 te vragen", blikt Bos terug in gesprek met de Tubantia. "De volgende dag is Wout bij het eerste ingevallen en vanaf dat moment is hij gaan meetrainen. Hij viel daarna af en toe in en speelde aan het eind van het seizoen mee in de nacompetitiewedstrijd om promotie tegen Albatross. In de thuiswedstrijd scoorde hij twee keer."
Weghorst kreeg bij het uitduel geen hartelijk onthaal. "Toen we een paar dagen later aankwamen in Apeldoorn, stonden ze hem op te wachten bij de poort. 'Hé, Thomas Berge (een zanger, red.) is ook meegekomen', werd er geroepen. Dat was uit een soort angst. Wout had in de vorige wedstrijd indruk gemaakt en was ongetwijfeld wat vervelend geweest. Maar dat maakte hem toen al niets uit."
Bos wil zich niet de ontdekker van Weghorst noemen. "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult", meent de amateurtrainer. "De belangrijkste bijdrage aan zijn carrière is Wout Weghorst zelf geweest. Hij heeft 90 procent op eigen kracht bereikt. We weten allemaal hoe hij in zichzelf heeft geïnvesteerd. Hij behoort tot de categorie winnaars die ten koste van alles wil winnen en in de Onder 15 al zwaar teleurgesteld was als hij werd gewisseld."
