Boscagli voert druk op: "We dachten dat Ajax definitief weg was"

"Het is altijd lastig om in De Kuip te spelen met de geweldige sfeer die daar is en zeker ook nu, want ze hebben heel goede resultaten gehaald met de nieuwe trainer. Maar ons vertrouwen is groot", zegt Boscagli in De Telegraaf. "We hebben de afgelopen wedstrijden goed gespeeld en weten dat we de kwaliteit hebben om in De Kuip te winnen."

Wint PSV zondag, dan wordt de druk op Ajax weer wat vergroot. "We maken ons geen grote illusies, omdat we weten dat de kans op de titel heel erg klein is. Maar je weet het nooit. We dachten ook dat Ajax definitief weg was, toen ze negen punten voorsprong hadden, maar nu is het gat toch weer kleiner. En we hebben zelf ook gedacht dat we het niet meer zouden weggeven, toen wij eerder dit seizoen zo’n grote voorsprong hadden."

Toch gebeurde dat, wat nog steeds voor onbegrip zorgt bij de verdediger. "Het blijft moeilijk om te accepteren hoe het dit seizoen is gegaan. Hoe we het in een korte periode helemaal uit handen hebben gegeven. We hebben zoveel punten op een stomme manier verspeeld. Dat kunnen we alleen maar onszelf verwijten."