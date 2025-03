Boskamp: "Ajax heeft dit afgedwongen met de manier van spelen"

Dinsdagochtend is de derde aflevering van de podcast ‘Boskamp en Kleine Gijp’ verschenen. In die derde episode ging het onder andere over het voetbal van Farioli, dat Boskamp ooit Hazard naar Feyenoord wilde halen, herinneringen aan Inter en of Steijn een goede optie zou zijn voor de Rotterdamse club.

"Ze (Ajax, red.) stonden negen punten achter en nu staan ze er acht voor. Ze hebben in een hele korte tijd zeventien punten goedgemaakt", opent hij in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. "Ik zag gisteren die wedstrijd en dacht: Jezus, wat een uienpartij. Maar daar staat tegenover dat ze alles winnen. En winnen is het allerbelangrijkste, haha. Wij zijn zo eigenwijs dat we zeggen dat ze goed voetbal moeten spelen."



Boskamp heeft respect voor de prestatie van Ajax. "Ik vind dat ze het hebben afgedwongen. Met de manier van spelen. En dan zitten wij te zeiken dat het Ajax niet is, maar ze staan wel acht punten los. Natuurlijk heb je altijd mensen, en ik zeg het ook, die zeggen dat het niet bij Ajax hoort en dat ze mooi voetbal moeten laten zien. Maar wat ze doen, doen ze gewoon goed."