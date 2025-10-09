Boskamp baalt: "We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil"

Feyenoord staat na acht competitiewedstrijden bovenaan in de Eredivisie met maar liefst 22 punten en Jan Boskamp geniet van de club uit Rotterdam. De voormalig profvoetballer ziet dat trainer Robin van Persie een betrouwbare achterhoede heeft staan.

Ook Dennis te Kloese krijgt een groot compliment. “Jordan Bos heeft in de eerste weken een verrassend goede indruk gemaakt", vertelt Boskamp in het clubmagazine. "Maar ook met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic heeft Feyenoord echt goed ingekocht voor de achterste linie", constateert hij.

“Het is zonde dat we die Champions League zijn misgelopen, want dat scheelt een flinke bom duiten voor de club”, vervolgt Boskamp. "Nu gaat dat geld naar Ajax en PSV en die zullen dat goed gebruiken. We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil, maar als zij straks voor de tweede keer op rij Champions League halen, komen zij met grote stappen weer dichterbij. Daarom is het zo belangrijk dat we dit seizoen weer bij de eerste twee eindigen", beseft hij.

“Gelukkig hebben we qua resultaten een goede start van de competitie achter de rug, dat scheelt een slok op een borrel ten opzichte van vorig jaar toen we In de eerste vier duels meteen al zes punten lieten liggen en direct achter de feiten aanliepen", blikt Boskamp terug. "Er is voetballend gezien nog genoeg werk te verrichten, maar ik heb alle vertrouwen in dat de ploeg steeds beter op elkaar ingespeeld zal raken. Dus als Robin zegt 'we worden kampioen', dan geloof ik hem direct", besluit de fanatieke Feyenoord-fan.