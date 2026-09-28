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Ajax historie & oud-spelers

Boskamp geniet van oud-Ajacied: "Dan moeten jullie je schamen"

Max
bron: Het Nieuwsblad
Jan Boskamp bij Veronica Offside
Jan Boskamp bij Veronica Offside Foto: © Veronica Offside

Jan Boskamp is lyrisch over Mika Godts. De voormalig Ajacied blonk vorige week met België uit tegen Italië (0-2). 

Godts, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor Paris Saint-Germain, maakte zijn eerste goal voor de nationale ploeg. "Het blijft een schande dat die jongen niet mee mocht naar het WK", reageert Boskamp in Het Nieuwsblad. "De manier waarop hij die goal maakt, dat is toch wereldklasse? Hoe hij die Italianen liet voorbijglijden en dan rustig afwerkte. Héérlijk man!"

De vleugelaanvaller werd afgelopen zomer niet voor het WK opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia. "Het is een kwestie van tijd voor hij ook bij PSG een vaste basisplaats verovert", voorspelt Boskamp, die het raar vindt dat supporters in België Godts nu pas ontdekken. "Nou, dan moeten jullie je net zo hard schamen als Rudi Garcia. In België kreeg je bij Godts altijd de opmerking dat hij ‘maar’ in de Eredivisie speelde."

De analist ziet een mooie toekomst weggelegd voor Godts. "Maar al die goals en assists maken zichzelf niet. Hij heeft zoveel scorend vermogen. Onder Garcia kwam dat er nog niet uit bij de nationale ploeg, maar misschien klikt het gewoon beter met een Hollandse coach als Van Bommel."

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