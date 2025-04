Boskamp: "Ik ga je vertellen, hij had een betere ploeg dan Ajax"

Ajax is na 27 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten voorsprong op PSV. Johan Boskamp is vol lof over trainer Francesco Farioli, die in Nederland regelmatig kritiek krijgt vanwege de manier van spelen.

"Wij willen allemaal ander voetbal zien, maar ik vind dat die gozer, die Italiaan, het goed heeft gedaan", vertelt de Feyenoord-supporter in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Wij lopen te zeiken, omdat we denken dat we het voetbal uitgevonden hebben. Dat is niet zo", benadrukt hij.

Boskamp wijst ook op het succes van Arne Slot. "Maar ik ga je vertellen, Arne had een betere ploeg dan Ajax", constateert hij. "Ze hebben alles veranderd en gingen helemaal tegen hun natuur in. Dan vind ik het zo knap dat iedereen in Nederland liep te zeiken, maar hij overeind bleef", aldus Boskamp.

"Als je al die reacties leest van de jongens, die (de spelers van Ajax, red.) zijn helemaal gek van die trainer", vervolgt de ex-prof, die benieuwd is naar de toekomst van de Italiaanse oefenmeester. "Ik las een interview met de algemeen directeur (Menno Geelen, red.) en die wist niet zeker of Farioli blijft. Dat vind ik wel een beetje raar", reageert hij.