Boskamp: "Is geselecteerd zodat hij niet voor ander land kiest"

Jan Boskamp denkt te weten waarom Jorthy Mokio is opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. De analist denkt dat de Ajacied vooral is geselecteerd, zodat hij niet meer voor een ander land kan kiezen.

"Mokio kan aardig voetballen, maar die hebben ze erbij gepakt omdat hij ook kan kiezen voor Congo bijvoorbeeld", zegt Boskamp in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. "Je bent al een aantal jongens kwijt, dus hebben ze hem erbij gepakt. Die laten ze twee minuten spelen en dan kan hij niet meer weg."

"Die jongen heeft wel zelf gezegd, nog voordat hij werd geselecteerd, dat hij meer met België heeft", weet de analist. Boskamp is verder wel tevreden met de selectie van de Red Devils. "Ik kijk wel. In het begin zeiden ze dat veteranen als Dries Mertens weer terugkwamen. Met alle respect natuurlijk, want dat zijn goede voetballers. Daar is er geen een van geselecteerd. Gewoon weer de jonge jongens die er nu bij zitten, dus daar moet hij verder mee."