2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

Niek

Feyenoord verloor afgelopen weekend met 2-0 op bezoek bij FC Twente en daardoor bedraagt het verschil met Ajax nog 'maar' vier punten. Jan Boskamp, die enkele weken in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege spierreuma, baalt van de resultaten van de club uit Rotterdam. 

"Als je supporter bent en je bent ziek, dan word je er echt niet beter van", vertelt hij voor de camera van Rijnmond. "Het enige geluk dat we hebben is dat we nog steeds tweede staan. Ik heb alles gezien, buiten Ajax - Feyenoord. Dat heb ik op een gegeven moment afgezet. Die verloren we 2-0, toen dacht ik echt: dit kan niet meer. De week erop was Feyenoord - Twente, daar werden we helemaal zoek gespeeld", aldus Boskamp over de laatste duels voor de winterstop. 

De voetballiefhebber kijkt nog altijd graag naar sport op televisie. "Ik vind winnen leuk", legt hij uit. "Naar de Olympische spelen heb ik gekeken, als die meiden en gasten wonnen zat ik hier als een vrolijke vogel. Maar als je van winnen houdt, is Feyenoord niet bevorderlijk voor de gezondheid", constateert Boskamp, die zich kritisch toont over het feit dat er maar liefst 43 spelers onder contract staan bij zijn favoriete club. 

"Hoe kan dat nou? Dan kan je ontzettend moeilijk werken, dat bestaat gewoon niet", legt hij uit. "Je moet op een bepaald moment naar je vaste kern toe. Het gaat erom dat je een ploeg neerzet die elkaar blind weet te vinden, dat gevoel heb ik niet bij ons. Soms vind ik dat die kleine ploegen beter positiespel spelen dan wij. Hoe dat kan? Al sla je me dood. Maar tegen Telstar (een 2-1 zege, red.) kwamen we echt goed weg. En tegen Go Ahead (1-0, red.) spelen we bijna twee dagen met elf tegen tien", besluit Boskamp over de moeizame thuiswedstrijd in De Kuip. 

