Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"

Thomas
bron: Het Nieuwsblad
Jan Boskamp
Jan Boskamp Foto: © NESimages

De afwezigheid van Mika Godts in de WK-selectie van Rudi Garcia zorgt in zowel België als Nederland voor de nodige verbazing. Ook Johan Boskamp begrijpt weinig van het besluit om de Ajax-aanvaller thuis te laten. Volgens het Feyenoord-icoon is het onbegrip in Nederland groot.

"In Nederland begrijpen ze er helemaal niets van. Daar is Godts een van de beste en meest beslissende spelers. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt", deelt Boskamp bij Het Nieuwsblad over de keuze van de Belgische bondscoach.

Boskamp denkt dat eerdere gebeurtenissen mogelijk een rol hebben gespeeld in de beslissing van Garcia. "Hij heeft in het verleden altijd afgezegd voor Jong België. Misschien speelt dat ook wel ergens mee", geeft Boskamp aan.

"Hein Vanhaezebrouck (bekende Belgische analist en oud-trainer, red) mag wel beweren dat hij in een zwakke competitie speelt, maar dat neemt niet weg dat die jongen geweldig kan voetballen. Als je zoveel goals maakt en zo beslissend bent bij een club als Ajax, dan verwacht je er natuurlijk wel bij te zijn. Dit zal dus wel een stevig tikkie zijn voor Godts", besluit Boskamp.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax loopt er verslagen bij

Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren

0
Edson Alvarez

Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren

Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax

Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"

Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"

Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"

Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"

Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"

Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws