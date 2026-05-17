Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
De afwezigheid van Mika Godts in de WK-selectie van Rudi Garcia zorgt in zowel België als Nederland voor de nodige verbazing. Ook Johan Boskamp begrijpt weinig van het besluit om de Ajax-aanvaller thuis te laten. Volgens het Feyenoord-icoon is het onbegrip in Nederland groot.
"In Nederland begrijpen ze er helemaal niets van. Daar is Godts een van de beste en meest beslissende spelers. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt", deelt Boskamp bij Het Nieuwsblad over de keuze van de Belgische bondscoach.
Boskamp denkt dat eerdere gebeurtenissen mogelijk een rol hebben gespeeld in de beslissing van Garcia. "Hij heeft in het verleden altijd afgezegd voor Jong België. Misschien speelt dat ook wel ergens mee", geeft Boskamp aan.
"Hein Vanhaezebrouck (bekende Belgische analist en oud-trainer, red) mag wel beweren dat hij in een zwakke competitie speelt, maar dat neemt niet weg dat die jongen geweldig kan voetballen. Als je zoveel goals maakt en zo beslissend bent bij een club als Ajax, dan verwacht je er natuurlijk wel bij te zijn. Dit zal dus wel een stevig tikkie zijn voor Godts", besluit Boskamp.
