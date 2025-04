Boskamp verbaasd door Ajacied: "Is ineens boven komen drijven"

In de nieuwste aflevering van de podcast Boskamp en Kleine Gijp , die dinsdagochtend is verschenen, bespreken Jan Boskamp en Nicky van der Gijp het topduel tussen PSV en Ajax van afgelopen zondag. Vooral het gevecht op het middenveld tussen Kenneth Taylor en Joey Veerman komt uitgebreid aan bod.

Boskamp spaart de PSV-middenvelder niet. “Die Taylor is zondag driehonderd keer over Veermannetje heen gegaan. Ik weet niet wat er met Veerman aan de hand is, maar hij raakt geen knikker op het moment. En Taylor blijft gaan. Dat soort middenvelders zijn heerlijk om naar te kijken.”

Volgens Boskamp lag het spelbeeld van PSV mede aan de vormdip van Veerman. “Maar Veermannetje, ik schrok me kapot. Toen hij zijn vorm haalde, begon bijna alles bij hem. Toen had PSV de wedstrijden in handen, zondag hadden ze de wedstrijd niet in handen. En Taylor bleef er constant overheen gaan, Veerman is helemaal niet aan voetballen toegekomen. Het is al heel dit jaar zo, de eerste seizoenshelft vond ik hem nog wel goed voetballen.”

Nicky van der Gijp vraagt zich hardop af: "Gaat Veerman buiten PSV ooit nog een club vinden?" Boskamp is daar duidelijk over: "Zoals hij nu speelt, nee, dan zie ik het somber voor hem in. Hij werd helemaal tureluurs van Taylor. Die verleden jaar trouwens als een krentenbol speelde. Nu speelt hij goed, maar dat komt ook door de manier van voetballen. Als er morgen een andere trainer komt, dan ga je misschien weer anders over Taylor praten. Dat is met Davy Klaassen ook, die is opeens weer boven komen drijven. Met deze trainer zijn die gasten hartstikke gelukkig."